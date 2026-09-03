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Масанчи и Зенкова изменят в Алматы: появятся полупешеходные зоны и новые пространства

Масанчи и Зенкова изменят в Алматы: появятся полупешеходные зоны и новые пространства

В Алматы продолжается благоустройство улиц Масанчи и Зенкова. Ход работ во время рабочего объезда города проверил аким Алматы Дархан Сатыбалды, передает inAlmaty.

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