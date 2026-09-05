Тигр, направляющийся в рабочую поездку на Восточный экономический форум, случайно встретил на трассе Путина: «Еду, вижу – идёт Путин».
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«Если Путин хочет драки, если Украины ему недостаточно, мы сделаем то, что всегда делали» Вот именно, подляки сделают то, что обычно делали💩, так и русские тоже ответят, как было ВСЕГДА!)✌️🇷🇺
Вот так, с юморком, возьмёмся и преодолеем временные трудности!
Для Кая Каллас, запланировавшкй отпуск в Крыму, забронируем отдельный номер (место "с окнами в клеточку" найдётся) 😊
Смерть бандеросрани!
Тигра Запашные дрессировали?
"Зеленский ввёл три уровня опасности – красный, оранжевый и жёлтый. Потужно получилось." Только не красный, а коричневый!
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