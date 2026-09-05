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Просто новости и ничего личного

Просто новости и ничего личного

Тигр, направляющийся в рабочую поездку на Восточный экономический форум, случайно встретил на трассе Путина: «Еду, вижу – идёт Путин».

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Надежда

«Если Путин хочет драки, если Украины ему недостаточно, мы сделаем то, что всегда делали»                                                                                                                                                                                             Вот именно, подляки сделают то, что обычно делали💩, так и русские тоже ответят, как было ВСЕГДА!)✌️🇷🇺

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Игорь

"Зеленский ввёл три уровня опасности – красный, оранжевый и жёлтый. Потужно получилось." Только не красный, а коричневый!