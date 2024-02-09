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Захарова поделилась своим мнением об интервью Путина журналисту Карлсону

Захарова поделилась своим мнением об интервью Путина журналисту Карлсону

Российский лидер Владимир Путин является одним из самых открытых президентов в мире. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о большом интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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