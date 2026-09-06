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Регионы России

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В Израиле зарегистрирован случай заражения смертельной амебой Naegleria fowleri после купания в озере Кинерет

В Израиле зарегистрирован случай заражения смертельной амебой Naegleria fowleri после купания в озере Кинерет

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о тяжелом случае заражения девятилетнего ребенка смертельной амебой Naegleria fowleri, известной как «поедающая мозг» амеба.

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