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  • Юлия Белова (Ржанова)
    Думаю, слово "обижен" - неправильное. Скорее, да, раздосадован, но не тем, что не стали дружить - не маленький мальчи..."Он очень обижен!...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Ну, кое-что он все-таки понял. Но не всё, это правда."Он очень обижен!...
  • Сергей Скрипальщиков
    А зачем предупреждать? Мочить вместе с персоналом! Это реальные враги РоссииПутин отменил виз...

Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ, выдвинула России 10 ультиматумов

Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ, выдвинула России 10 ультиматумов

Так и хочется сказать словами киношного классика "Да ты ведьма!." Но - обо все по порядку. С 1 января у Израиля новый посол в России.

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Комментарии
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владимир рябченко
Можно ли каждого случайно проживавшего в Ленинграде считать ленинградцем??? того же Собчака с семейством?? Что думают сами ленинградцы?
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11 час.
ВН
Валерий Никитин
https://www.youtube.com/watch?v=-ZujjwEMsZM
#shorts - Симона девушка моей мечты - Simone is the girl of my dreams
YouTube
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7 час.
Елька Снежная
по этому поводу слышала такой анекдотец: &quot;каждая крыса, наплодившаяся в конюшне, может считать себя лошадью&quot; 😜
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3 час.

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