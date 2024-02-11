Так и хочется сказать словами киношного классика "Да ты ведьма!." Но - обо все по порядку. С 1 января у Израиля новый посол в России.
Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ, выдвинула России 10 ультиматумов
Комментарии
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владимир рябченко
Можно ли каждого случайно проживавшего в Ленинграде считать ленинградцем??? того же Собчака с семейством?? Что думают сами ленинградцы?
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11 час.
ВН
Валерий Никитин
https://www.youtube.com/watch?v=-ZujjwEMsZM
#shorts - Симона девушка моей мечты - Simone is the girl of my dreams
YouTube
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7 час.
Елька Снежная
по этому поводу слышала такой анекдотец: "каждая крыса, наплодившаяся в конюшне, может считать себя лошадью" 😜
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3 час.
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