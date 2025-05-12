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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Керр мне сказал: «Будь у нас первый пик драфта, мы бы не выбрали тебя»

«Голден Стэйт» просматривал Энтони Эдвардса перед драфтом-2020, когда у команды был второй пик драфта.

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