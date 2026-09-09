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Пожар начался на промышленном объекте Нового Уренгоя из-за атаки БПЛА

Пожар начался на промышленном объекте Нового Уренгоя из-за атаки БПЛА

В среду, 9 сентября, беспилотники противника атаковали один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале.

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