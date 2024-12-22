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Путин после атаки дронов ВСУ на Казань заявил, что противник пожалеет об этом

Путин после атаки дронов ВСУ на Казань заявил, что противник пожалеет об этом

Президент Российской Федерации Владимир Путин после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Казань заявил, что противник пожалеет об этом и столкнется с еще большими разрушениями, информирует ТАСС.

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сергей отказ от доллара и срочно
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