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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-72 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в ночное время

Экипажи танков Т-72 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в ночное время

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях.

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