iXBT.com

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А если космодром откалибровать?  🤔😃«Мы сможем запуск...
  • Анатолий Иванов
    Быстрее ты сможешь только в штаны валить.«Мы сможем запуск...
  • Meerflieger
    Илона - дура... Нахрена сбивать ВСЕ спутники? Достаточно угандошить разведывательные. Фото, видео, радиолокация... А ...«Мы сможем запуск...

Redmi Note 12 с Dimensity 800 или Dimensity 1300 выйдет уже в апреле-мае

Redmi Note 12 с Dimensity 800 или Dimensity 1300 выйдет уже в апреле-мае

Серия Redmi Note 12 будет выпущена в апреле или мае и будет оснащена высокопроизводительными однокристальными системами MediaTek, о чем сообщил проверенный информатор Digital Chat Station.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх