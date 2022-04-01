Redmi Note 12 с Dimensity 800 или Dimensity 1300 выйдет уже в апреле-мае

Серия Redmi Note 12 будет выпущена в апреле или мае и будет оснащена высокопроизводительными однокристальными системами MediaTek, о чем сообщил проверенный информатор Digital Chat Station.
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