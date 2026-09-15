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Аргументы и Факты

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Table.Media: Мерц после выборов поставит ультиматум руководству ХДС

Table.Media: Мерц после выборов поставит ультиматум руководству ХДС

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет сразу после выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании поставить перед руководством своей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) вопрос о доверии к себе, который, скорее всего, будет выглядеть как ультиматум.

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