Table.Media: Мерц после выборов поставит ультиматум руководству ХДС

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет сразу после выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании поставить перед руководством своей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) вопрос о доверии к себе, который, скорее всего, будет выглядеть как ультиматум.