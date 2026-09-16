Реконструкция парка «Дружба» в Ростове обойдется в 1,3 млрд рублей

Более 1,3 млрд рублей потребуется на полную реконструкцию парка «Дружба» в Ростове. О финансовых параметрах проекта 16 сентября рассказал первый заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.
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