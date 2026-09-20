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Спорт Уик-Энд

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Если даже придет Гвардиола, «Локомотив» не будет в пятерке. Но будет странно, если уволят Галактионова. Он уйдет сам? Это будет отчасти мужской поступок

Если даже придет Гвардиола, «Локомотив» не будет в пятерке. Но будет странно, если уволят Галактионова. Он уйдет сам? Это будет отчасти мужской поступок

«В прошлом сезоне «Локомотив» взял бронзовые медали, а сейчас идет борьба за выживание, - отметил бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков.

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