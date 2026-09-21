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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грег Руседски: «Зверев – неофициальная первая ракетка мира, потому что на «Шлемах» он выступил лучше Синнера»

Грег Руседски оценил шансы Александра Зверева занять первую строчку рейтинга по итогам сезона. «На мой взгляд, Зверев должен завершить год на первом месте, но для этого ему придется хорошо выступить на финише сезона.

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