В каких округах больше всего «китайцев»

Больше всего китайских легковых автомобилей стоит на учете в Центральном федеральном округе. По данным агентства АВТОСТАТ, на 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано 1,86 миллиона легковых автомобилей китайских марок.
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