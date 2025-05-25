Джо Байден впервые появился на публике после обнаружения у него рака простаты

Бывший президент США Джо Байден появился на публике впервые после обнаружения у него рака простаты. Политик посетил выпускной внука Роберта Хантера Байдена, фотографию опубликовала его жена Джилл Байден в Instagram.
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