В Нижегородской области планируют возобновить производство автомобилей «Волга»

На Горьковском автозаводе собираются запустить производство легендарных автомобилей «Волга». Выпуск новых моделей планируется организовать с привлечением зарубежного партнёра – по той же схеме, что и в случае со стартом производства новых «Москвичей».
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