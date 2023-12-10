Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?

Инесса ЦИПОРКИНА Моя любовь, правда, больше напоминает ностальгию по моей собственной молодости, ведь со временем всякая любовь начинает напоминать ностальгию — и это еще не самое худшее, что может с нею случиться.
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