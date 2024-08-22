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Daily Mirror: повар провёл три дня в затонувшем судне у берегов Нигерии и выжил

Daily Mirror: повар провёл три дня в затонувшем судне у берегов Нигерии и выжил

Судовой повар выжил три дня в затонувшем судне у берегов Нигерии. Об этом сообщает Daily Mirror. В мае 2013 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии судно затонуло из-за сильного шторма, увлекшего его на глубину 30 метров.

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