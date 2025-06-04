Какого генерала Шурыгин назвал виновным за удары по аэродромам. Это он заменил в ВКС Суровикина

После удара украинских дронов по русским военным аэродромам известный военный обозреватель Владислав Шурыгин прямым текстом обвинил главнокомандующего ВКС России Виктора Афзалова и его генералитет в вопиющей безответственности и халатности.
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