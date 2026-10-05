Задорнов мечтал о большой семье, но внучек так и не увидел: как живёт его единственная дочь Елена, ставшая матерью трёх девочек

У Михаила Задорнова была одна дочь. У его дочери теперь — трое детей. Ни одну из внучек сатирик так и не увидел: он ушёл из жизни в 2017 году, задолго до того, как Елена Задорнова публично назвала себя «трижды матерью».
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