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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двое игроков старше 37 лет вышли в 1/8 финала «Большого шлема» впервые с Australian Open-1978

Двое игроков старше 37 лет вышли в 1/8 финала «Большого шлема» впервые с Australian Open-1978

Серб в пятницу обыграл Томаша Махача (6:1, 6:4, 6:4), а француз сегодня – Тэйлора Фрица (3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4).

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