CBS: Сотрудников института мира (USIP) в США уведомили об увольнении

Сотрудники Института мира (USIP) в США получили уведомления о предстоящем увольнении. Пока неизвестно, будут ли сокращены все работники организации, но, по данным CBS News, увольнения затронут подавляющее большинство сотрудников.
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