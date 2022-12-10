Великобритания обеспокоена военным сотрудничеством России и Ирана

Великобритания выразила обеспокоенность военным сотрудничеством между Россией и Ираном. В заявлении, опубликованном ведомством, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Лондон считает это угрозой глобальной безопасности.
Великобритания выразила обеспокоенность военным сотрудничеством между Россией и Ираном. В заявлении, опубликованном ведомством, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Лондон считает это угрозой глобальной безопасности.
Свежие комментарии