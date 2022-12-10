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Великобритания обеспокоена военным сотрудничеством России и Ирана

Великобритания обеспокоена военным сотрудничеством России и Ирана

Великобритания выразила обеспокоенность военным сотрудничеством между Россией и Ираном. В заявлении, опубликованном ведомством, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Лондон считает это угрозой глобальной безопасности.

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