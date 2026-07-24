Сатира сквозь века: в Эммауссе покажут «Отшельника Журавлёва»

В Эммауссе пройдёт музейно‑театрализованное мероприятие «Отшельник Журавлёв». 26 июля в 16:00 в Мемориально‑художественном музее Владимира Серова в Эммауссе состоится показ литературно‑театральной программы «Отшельник Журавлёв» в исполнении Алексея Зинатулина — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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