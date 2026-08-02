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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий ушел из «Шанхая» после 3-го поражения подряд в лиге Китая: «Я отдавал работе всего себя, но есть вещи, которые я не в силах изменить»

Леонид Слуцкий покидает пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Российски специалист объявил об отставке на пресс-конференции после поражения от «Ляонин Тежэнь» (1:3).

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