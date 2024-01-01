Sergiy Che

По мнению мэра Львова, это выглядит «символично и цинично». - Цинично малышню перед новым годом в Белгороде кассетными боеприпасами накрывать, а взорвать бандеромузейчик гитлеровского прихвостня Шухевича символично и закономерно - в рамках денацификации Украины....