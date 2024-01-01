Музей украинского националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове из-за взрывов, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.
Мэр Львова заявил об уничтожении музея националиста Шухевича
Комментарии
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J
Jubar
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9 час.
Sergiy Che
По мнению мэра Львова, это выглядит «символично и цинично». - Цинично малышню перед новым годом в Белгороде кассетными боеприпасами накрывать, а взорвать бандеромузейчик гитлеровского прихвостня Шухевича символично и закономерно - в рамках денацификации Украины....
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7 час.
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