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Мэр Львова заявил об уничтожении музея националиста Шухевича

Мэр Львова заявил об уничтожении музея националиста Шухевича

Музей украинского националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове из-за взрывов, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.

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Комментарии
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J
Jubar
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9 час.
Sergiy Che
По мнению мэра Львова, это выглядит «символично и цинично».  - Цинично малышню перед новым годом в Белгороде кассетными боеприпасами накрывать, а взорвать бандеромузейчик гитлеровского прихвостня Шухевича символично и закономерно - в рамках денацификации Украины....
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7 час.

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