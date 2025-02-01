Иван Щукин

Эти "дебилы" постоянно подзуживают Трампа к войне с Россией! Это как в той поговорке: мал клоп да вонюч, так и эти вонючие прибалтийские "тигры"! Вовремя не пресекли их "воинственность", а сейчас пожинаем плоды!