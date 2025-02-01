Запад может потерять на Украине огромные запасы критически важных минералов. Об этом написал в статье для издания The National Interest руководитель министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Глава МИД Эстонии: Запад может потерять на Украине запасы важных минералов
Комментарии
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Ч
Чак
Дебил - всё потеряет
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19 час.
Иван Щукин
Эти "дебилы" постоянно подзуживают Трампа к войне с Россией! Это как в той поговорке: мал клоп да вонюч, так и эти вонючие прибалтийские "тигры"! Вовремя не пресекли их "воинственность", а сейчас пожинаем плоды!
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19 час.
Валентин Воробьев
Вс что находится вна украине, Западу не принадлежит и не принадлежало никогда
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17 час.
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