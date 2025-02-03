Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вооруженные силы Белоруссии начали проверку боеготовности

Вооруженные силы Белоруссии начали проверку боеготовности

Минобороны Белоруссии сообщает о начале проверки боеготовности. Она пройдет под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии - первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Павла Муравейко.

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