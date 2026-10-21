Администрация президента США Дональда Трампа может использовать коррупционные расследования и сотрудничество с частью украинского руководства для отстранения Владимира Зеленского от власти, заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов, сообщает KP.
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