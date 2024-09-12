«Фестиваль леса» переносится

Ожидающиеся в эти выходные дожди нарушили планы организаторов «Фестиваля леса». Мероприятие, которое должно было состояться в эту субботу, 14 сентября, в президентской резиденции в Кондрице, перенесено на неделю, 21 сентября.
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