«Иди на встречу с Марко». Даниил Квят вспоминает замену Феттеля в Red Bull

«Иди на встречу с Марко». Даниил Квят вспоминает замену Феттеля в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик Даниил Квят поделился воспоминаниями о приглашении в Red Bull Racing в конце 2014 года на место четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Себастьяна Феттеля.
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