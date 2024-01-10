«Иди на встречу с Марко». Даниил Квят вспоминает замену Феттеля в Red Bull

«Иди на встречу с Марко». Даниил Квят вспоминает замену Феттеля в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик Даниил Квят поделился воспоминаниями о приглашении в Red Bull Racing в конце 2014 года на место четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Себастьяна Феттеля.