Трамп помог рублю: Отечественная валюта укрепилась на 38%, став самой доходной

С начала 2025 года русский рубль укрепился к доллару на внебиржевых торгах.Политика американского президента Дональда Трампа помогла русскому рублю укрепиться, увеличив привлекательность валюты для инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии