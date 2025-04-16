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Царьград

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Трамп помог рублю: Отечественная валюта укрепилась на 38%, став самой доходной

Трамп помог рублю: Отечественная валюта укрепилась на 38%, став самой доходной

С начала 2025 года русский рубль укрепился к доллару на внебиржевых торгах.Политика американского президента Дональда Трампа помогла русскому рублю укрепиться, увеличив привлекательность валюты для инвесторов.

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