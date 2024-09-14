WP: Секретная служба не приказывала охранять крышу, откуда стреляли в Трампа

Внутренняя проверка обнаружила ошибки в работе сотрудников Секретной службы США и местных правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере, где на него было совершено покушение.
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