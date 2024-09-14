Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Иран вам ничего не должен! Вам никто нисего не должен!В G7 призвали Ира...
  • Eduard
    И вообще мир не колония,не рабы Англии,что бы слушать их чушь и поучения!Это дело России и Ирана,что хотят то и поста...В G7 призвали Ира...
  • Eduard
    Всем кажется что сама G7 незаконно поставляет Украине оружие исредства.Причем украденые у России!В G7 призвали Ира...

WP: Секретная служба не приказывала охранять крышу, откуда стреляли в Трампа

WP: Секретная служба не приказывала охранять крышу, откуда стреляли в Трампа

Внутренняя проверка обнаружила ошибки в работе сотрудников Секретной службы США и местных правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере, где на него было совершено покушение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх