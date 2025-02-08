Обсуждение о возможной отправке военного миротворческого контингента стран Запада и участии в миссии Германии преждевременны.
Шольц сделал заявление об отправке военных на Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какие на Западе словечки придумывают,что бы народ свой дурачить и вмещиваться в чужую жизнь,те же "миротворцы".На деле руды нужны)
Ответить
13 час.
Владимир Алтайцев
Настоящие вояки всегда имеют своё мнение, а это никогда не нравится вышестоящим командирам.Потому их и не продвигают вверх.
Ответить
13 час.
alik3456 Джексон
Наивный лысый дурачок. Надеется , после войны им что то достанется от хохляндии... И макрон туда же. Вон поляки и венгры притихли и ничего не требуют. А вначале СВО как хохляндию делили, а зеленский кричал: Всё дадим что хотите, только сначала оружие и баксы нужны...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии