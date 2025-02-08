Шольц сделал заявление об отправке военных на Украину

Настоящие вояки всегда имеют своё мнение, а это никогда не нравится вышестоящим командирам.Потому их и не продвигают вверх.

alik3456 Джексон

Наивный лысый дурачок. Надеется , после войны им что то достанется от хохляндии... И макрон туда же. Вон поляки и венгры притихли и ничего не требуют. А вначале СВО как хохляндию делили, а зеленский кричал: Всё дадим что хотите, только сначала оружие и баксы нужны...