Политика как он...
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Политика как она есть

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Шольц сделал заявление об отправке военных на Украину

Шольц сделал заявление об отправке военных на Украину

Обсуждение о возможной отправке военного миротворческого контингента стран Запада и участии в миссии Германии преждевременны.

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Комментарии
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Eduard
Какие на Западе словечки придумывают,что бы народ свой дурачить и вмещиваться в чужую жизнь,те же &quot;миротворцы&quot;.На деле руды нужны)
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13 час.
Владимир Алтайцев
Настоящие  вояки  всегда  имеют  своё  мнение, а  это  никогда  не нравится вышестоящим  командирам.Потому  их и не продвигают  вверх.
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13 час.
alik3456 Джексон
Наивный лысый дурачок. Надеется , после войны им что то достанется от хохляндии... И макрон туда же. Вон поляки и венгры притихли и ничего не требуют. А вначале СВО как хохляндию делили, а зеленский кричал: Всё дадим что хотите, только сначала оружие и баксы нужны...
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9 час.
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