Почему май станет переломным? когда отпустят мобилизованных Вопрос ротации военнослужащих, участвующих в СВО, остаётся одним из самых острых…Сообщение Демобилизация мобилизованных в 2025: Путин назвал условия, эксперты связывают с Курской областью появились сначала на Ежедневные новости.