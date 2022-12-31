Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Яир Родригес: «Шансы в бою Махачев – Волкановски 80 на 20 в пользу Ислама»

Полулегковес UFC Яир Родригес поделился ожиданиями от боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх