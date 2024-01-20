Байден ожидает сделки по Украине и защите границы США на следующей неделе

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря о сделке по предоставлению новой помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы, допустил, что договорённости могут быть достигнуты на следующей неделе хотя бы в американском сенате.
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