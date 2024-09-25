Крутой поворот: в отношении бывшего мэра Сочи Копайгородского ведутся следственные действия

Крутой поворот: в отношении бывшего мэра Сочи Копайгородского ведутся следственные действияСледственные действия проводятся в отношении бывшего мэра Сочи Копайгородского, который ранее отправился добровольцем на СВО, рассказали РИА Новости источники.
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