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  • Лидия Санникова
    Демографию чухонцам поднимут, а то там немного больше миллиона... На хутор.Жена и дети Карпи...
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Следующим соперником Цзю станет экс-чемпион мира Турман, бой состоится 30 марта

Следующим соперником Цзю станет экс-чемпион мира Турман, бой состоится 30 марта

Австралиец русского происхождения Тим Цзю вновь выйдет на ринг через два месяца. Сайт ТВ-компании ESPN сообщил, что Цзю, владеющий чемпионским поясом WBO в первом среднем весе, 30 марта в Лас-Вегасе встретится с экс-чемпионом мира в полусредней категории Китом Турманом.

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