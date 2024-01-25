Следующим соперником Цзю станет экс-чемпион мира Турман, бой состоится 30 марта

Австралиец русского происхождения Тим Цзю вновь выйдет на ринг через два месяца. Сайт ТВ-компании ESPN сообщил, что Цзю, владеющий чемпионским поясом WBO в первом среднем весе, 30 марта в Лас-Вегасе встретится с экс-чемпионом мира в полусредней категории Китом Турманом.