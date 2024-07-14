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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания – единственная европейская сборная, выигравшая 4 подряд финала крупных турниров

Испания – единственная европейская сборная, выигравшая 4 подряд финала крупных турниров

Сегодня испанская команда выиграла Евро-2024, обыграв в финале Англию (2:1). До этого Испания выиграла 3 финала крупных турниров подряд, в которых принимала участие – чемпионаты Европы 2008 и 2012 года и чемпионат мира 2010 года.

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