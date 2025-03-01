Начал действовать закон об изъятии заброшенных участков земли у собственников

С 1 марта владельцы заброшенных участков могут столкнуться с их изъятием. Изменения в законе «о ведении гражданами садоводства и огородничества» установили трехлетний срок на освоение участков в населенных пунктах и садоводствах.
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