Русская весна

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Эксперт назвал цель коронавируса

Эксперт назвал цель коронавируса

Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

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