Бастрыкин ждет доклад по факту избиения ребенка в детском саду Петербурга

На мальчика, как утверждают СМИ, напал тренер Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку тренером по плаванию в детском саду в Петербурге, указано в телеграм-канале СК РФ.