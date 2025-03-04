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Петербургский дневник

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Бастрыкин ждет доклад по факту избиения ребенка в детском саду Петербурга

Бастрыкин ждет доклад по факту избиения ребенка в детском саду Петербурга

На мальчика, как утверждают СМИ, напал тренер Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку тренером по плаванию в детском саду в Петербурге, указано в телеграм-канале СК РФ.

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