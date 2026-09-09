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Царьград

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"Русагротранс" уточнил экспорт пшеницы из России на сентябрь 2025

"Русагротранс" уточнил экспорт пшеницы из России на сентябрь 2025

Аналитический центр "Русагротранса" уточнил прогноз экспорта пшеницы из России на сентябрь текущего года до 1,75 млн тонн.

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