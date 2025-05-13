Минобороны РФ: ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в пригороде Часова Яра

Также был ликвидирован пост беспилотников Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали опорный пункт и пост беспилотников украинской армии в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны России.
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