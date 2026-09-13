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Крупно — не значит убедительно: «Спартак» победил «Ростов», но вопросы к игре остались

Крупно — не значит убедительно: «Спартак» победил «Ростов», но вопросы к игре остались

«Спартак» прервал двухматчевую безвыигрышную серию, взяв дома верх над «Ростовом» в матче 8‑го тура РПЛ.

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