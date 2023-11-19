Страна и люди
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Страна и люди

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Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

@ @rtvinews/ РИА Новости Tекст: Олег Исайченко Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ.

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Комментарии
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J
Jubar
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16 час.
VG
Vasily Golov
Россия желает взять &quot;хорошее&quot; для беглецов от мобилизации у демократической Украины.Уехал и увез с собой гражданство украинское.Список передан пограничникам.Обратного хода нет.Для них граница на замке. Минюст проверяет кто числится иноагентом,кто подлежал бы мобилизации по возрасту.Минобороны проверяет по учетной специальности через военкоматы.
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16 час.

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