Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

VG

Vasily Golov

Россия желает взять "хорошее" для беглецов от мобилизации у демократической Украины.Уехал и увез с собой гражданство украинское.Список передан пограничникам.Обратного хода нет.Для них граница на замке. Минюст проверяет кто числится иноагентом,кто подлежал бы мобилизации по возрасту.Минобороны проверяет по учетной специальности через военкоматы.