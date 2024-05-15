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Мигрант попытался зарезать парня, заступившегося за девушку в кафе

Мигрант попытался зарезать парня, заступившегося за девушку в кафе

Как стало известно СМИ, ночью 26-летний местный житель отдыхал в кафе с приятелем. Там к нему обратилась за помощью девушка и заявила, что два молодых человека, выходцы из Средней Азии, пристают к ее сестре.

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