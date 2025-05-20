Трамп сообщил о своей «красной линии», сохранив подробности в тайне

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии красной линии в вопросе его усилий по урегулированию украинского конфликта, однако, что она из себя представляет, американский лидер предпочел оставить в тайне.
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